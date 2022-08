Il Lecce accoglie Samuel Umtiti. Il difensore francese del Barcellona arriva oggi in Italia per sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto. La formula è quella del prestito con ingaggio pagato tutto dal club catalano.



Intanto il Lecce sfida gli spagnoli del Getafe per il terzino sinistro del Parma, Giuseppe Pezzella.

In uscita dal club salentino nello stesso ruolo Gianluca Frabotta torna alla Juventus, che ora gli cerca una nuova sistemazione: in Serie B c'è l'interesse del Brescia, dove può tornare Benali dal Crotone.