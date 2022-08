Lecce e Parma stanno discutendo in queste ore i termini della trattativa che potrebbe portare Giuseppe Pezzella alla corte di Baroni in Salento. Corvino vorrebbe chiudere l'affare in prestito con diritto di riscatto, mentre il club di Krause lo vorrebbe cedere solo inserendo l'obbligo di riscatto in caso di salvezza dei salentini.