Lecce: un gol verso la salvezza e contro il nervosismo

Finisceche ha acquisito ancora più importanza dopo il risultato del Sassuolo, il quale ha rischiato di alzare ulteriormente la soglia salvezza, soprattutto per i sardi reduci dal ko di Genova. Per il lunch match domenicale,, dopo averne elogiato la voglia di recuperare dall’infortunio e di dare sempre il massimo, con i consueti dieci che vedono la conferma disulla fascia destra e la coppia d’attaccoL’avvio del match rispetta le attese con un Cagliari maggiormente chiamato a fare punti rispetto ai giallorossi più distanti dalla zona calda, ma non ancora salvi. La squadra di Ranieri attua unai quali non trovano molti sbocchi offensivi, soprattutto limitando le possibilità di appoggiarsi agli attaccanti e di giocare per vie centrali, costringendoli a virare sulle fasce. Infatti, il primo segnale di allarme è la rete annullata a Deiola, nata da un pallone recuperato dopo un’uscita errata palla al piede di Pongracic con la squadra troppo schiacciata. Il segnale non viene recepito e, lasciato colpevolmente da solo su errore della linea difensiva non salita adeguatamente. La risposta del Lecce è solo nel calcio di punizione di Oudin deviato da Deiola in corner, ma a cambiare l’inerzia del match è l’, su cui sono seguite diverse polemiche che verranno affrontate successivamente.

La ripresa è di stampo salentino condovendo fare i conti non solo con il muro sardo ma anche con letroppo spesso prima di riprendere il gioco., che farebbero il gioco dei padroni di casa, ma cerca la via del gol con lucidità, dimostrando anche in questo diadeguatamente rispetto al campionato di Serie A, nonostante la giovane età media. Anche i cambi di Gotti contribuiscono ad alzare il livello di pericolosità e il baricentro sostituendo già dall’intervallo un nervoso Piccoli già ammonito con, il quale si dimostra più abile a fare da raccordo tra centrocampo e attacco, cui seguono. Proprio quest’ultimo è protagonista facendo fruttare una delle sue giocate nell’uno contro uno, che ultimamente non stava funzionando, con l’assist pper firmare il pareggio. Nonostante i pochi minuti a disposizione, i giallorossi cercano anche i tre punti ma le chances si fermano sul palo in ben due occasioni rimandando l’appuntamento per la salvezza al

Infine, occorre richiamare le analisi e le polemiche sull’episodio che ha cambiato l’inerzia del match: gli addetti ai lavori scoprono solo oggi che esistonoche al rallenty posso portare ad un giudizio diverso rispetto a ciò che vede l'arbitro a velocità normale. Ebbene, giova ricordare come situazioni di questo tipo erano state già ricordate quando Piccoli si è vistoper l’eventuale 3-2 per uno “step on foot” visto al monitor che, evidentemente a velocità normale, sarebbe stato di tutt’altro giudizio. L’episodio dell’espulsione di Gaetano, innanzitutto, è comprensivo deie le eventuali critiche dovrebbero essere riconducibili all’uso (talvolta abuso) del Var di cui si era già parlato da tempo, costando anche punti al Lecce.