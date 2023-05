Di seguito le probabili formazioni e la programmazione di Lecce-Verona, domenica 7 maggio alle ore 20:45 allo stadio Via del Mare di Lecce:



LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Oudin; Strefezza, Ceesay, Di Francesco.



VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Magnani; Faraoni, Abildgaard, Tameze, Doig; Verdi, Lazovic; Djuric.



La sfida salvezza del 34° turno di Serie A, Lecce-Verona, sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Gli utenti abbonati sia a DAZN, sia a Sky, potranno seguire la partita sulla propria tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 di Sky), attivabile pagando un costo aggiuntivo sul canone mensile. Gli utenti DAZN potranno vedere la sfida salvezza Lecce-Verona in diretta streaming anche su tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone, iPad e sul proprio personal computer o notebook. Nel primo caso occorrerà scaricare la app per sistemi iOS e Android, avviarla e selezionare la partita dal palinsesto, nel secondo basterà collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma e individuare la gara fra quelle in programmazione.