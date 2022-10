Un reparto offensivo funziona se il centrocampo lo supporta in modo adeguato e spesso questo è mancato al LecceIn altri casi ancora sono stati i centrocampisti stessi protagonisti della finalizzazione come Gonzalez, unico del reparto a mettere a segno una rete.A “disegnare” assist per gli attaccanti ci ha pensato il danese come avvenuto a Salerno quando ha imbeccato Ceesay che per colpire deve essere servito in profondità e solo con qualcuno che lo rifornisca dalle retrovie può pungere. Stessa cosa avvenuta con l’Inter quando Di Francesco ha servito l’attaccante ex Zurigo per il diagonale del pareggio.sia perchè sottotono sia per nuove soluzioni: scelte che a Salerno portarono bene dopo gli ingressi di Blin e Bistrovic. In effetti,. A sostituirlo c’è statoCon la Roma potrebbe essere necessario avere due mezz’ali dinamiche e appunto fisiche dovendo giocare un match di sacrificio con la mossa a gara in corso del francese.che, tra l’altro, richiede l’inserimento dei centrocampisti in area ma solo Gonzalez al momento lo ha fatto più volte.