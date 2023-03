La partita del Franchi lascia il Lecce a. La sfida contro la Fiorentina ha visto lo stesso copione dell’ultimo mese con i noti problemi in attacco e la flebile reazione allo svantaggio.che, prima di tale momento, stavano facendo la differenza.Nella sfida di domenica, all’inizio propositivo del Lecce, che pressava alto e costringeva la Fiorentina a far girare il pallone lontano dall’area di rigore,e cambiato l’inerzia del match. Infatti, dopo la rete sfortunata, ma anche frutto di un errore di comunicazione tra Falcone e Gallo, i padroni di casa hanno potuto giocare al piccolo trotto e gestito la partita senza soffrire.per pungere i toscani che comunque non hanno più spinto sull’acceleratore lasciando aperta la partita e preoccupandosi più di gestire, cosa di cui non hanno approfittato i ragazzi di Baroni.La sosta arriva nel momento migliore per poter riflettere sulla situazione attuale e recuperare chi è stato sottotono nelle ultime uscite. Infatti, mentre c’è da salvare una migliore tenuta difensiva vista nell’ultimo match con la Fiorentina, tranne per l’errore sul gol, sicuramente il Lecce ha bisogno di recuperare quei giocatori che hanno fatto la differenza in attacco e con le potenzialità di continuare a farla. Non è un caso evidentemente che la mancanza di gol coincide con. Ancora anonima (a volere essere buoni)non ripaga visto che per Hassan siamo rimasti fermi al gol contro l’Atalanta, da lì il buio.La punta italiana potrà rifarsi con la convocazione nell’Under 21 insieme a Gallo ma soprattutto merita un plausoche vede ripagata l’ottima stagione nel suo complesso.