Il campionato di Serie A, dopo un lungo tira e molla, potrebbe ripartire così come già accaduto per gli allenamenti di gran parte delle squadre portando alla luce, però,in seguito ai tamponi ed ai test sierologici, quest’ultimi effettuati proprio in casa Lecce con tutti esiti negativi. Se da una parte questi calciatori positivi potevano destabilizzare i piani, dall’altra invece si parla di ripresa poiché questa può avvenire, secondo il protocollo, in totale sicurezza. Questo può accadere però solo attualmente con tutti i dubbi per il futuro. La fatidica domanda che ha tenuto tutto in sospeso è stata:– La risposta a questi dubbi è stata che i calciatori che risulteranno positivi dovranno seguire l’ormai conosciuto protocollo della quarantena di 14 giorni ma visto che, questo non potrebbe penalizzare chiunque ne abbia più di qualcuno in squadra così come tutte le avversarie incrociate? Se si pensa alla veloce contagiosità del virus è probabile che più dirisentendone maggiormente rispetto ai classici infortuni.rispetto a squadre che potrebbero essere penalizzate da un elevato numero di contagiati. Il rischio di contagi è comunque incalcolabile in caso di ripresa della competizione poiché si tratta di uno sport di contatto e l’unica speranza (prima di tutto per l’intera popolazione) è che entro giugno il virus abbia perso completamente forza e non abbia più una accentuata contagiosità oltre alla certezza di una piena negativizzazione degli atleti che dovranno scendere in campo.Nel frattempo si muovono i primi tasselli “a tavolino” per le promozioni in Serie B erispetto al modus operandi del Consiglio della FIGC. Attualmente la Serie A si muove verso la ripresa ma, nel caso di congelamento della classifica, si potrà interpretare l’orientamento delle istituzioni del calcio per quanto riguarda promozioni e retrocessioni delle altre leghe. Infatti, se il Bari si prepara già alla battaglia legale,per chiedere la promozione in Serie A ed in quel caso il Leccerischierebbe di entrare in ballo.