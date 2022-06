Risuona ancora la frase di Corvino che è diventato un must in sede di calciomercato quando ha affermatoe con Gabriel (comunque già in rosa ma confermato anche con ingaggio importante) e Coda ci ha azzeccato per costruire la promozione in Serie A. Detto fatto i primi annunci del mercato estivo sono proprio delle “Corvinate”.Il mercato del Lecce si apre con un acquisto in linea con i piani della società che pone molta attenzione ai giovani e quindi con uno sguardo, oltre che al presente, anche al futuro.da quando è arrivato proprio grazie a Corvino. Il ds giallorosso ripone molta fiducia sul giovane portiere tanto da fargli firmare un contratto quinquennale e con la possibilità di giocarsi sin da subito le sue carte, aspettando l’eventuale numero uno che arriverà al posto di Gabriel. A sorpresa è poi arrivato. Dallo Zurigo è arrivato Assan Ceesay, attaccante di ventotto anni che vanta 20 gol in 33 presenze nel campionato svizzero per cui anche l’Atalanta si era informata lo scorso gennaio ma gli svizzeri chiesero 3 milioni di euro, mentre il Lecce se lo è assicurato a parametro zero, come Brancolini. Numeri importanti per l’attaccante gambiano, “un po’ Torres e un po’ Lacazette” secondo il suo commissario tecnico, che vuole lasciare il segno in Italia dovendo fare i conti con il più esperto Coda.Visti alcuni adii dei giocatori in prestito, come potrà essere Barreca, sembra che Corvino sia corso ai ripari in quel ruolocon un giocatore che ha assaporato sfide importanti con la maglia della Juventus due anni fa con Pirlo mentre la scorsa stagione è stata condizionata dagli infortuni e sicuramente vorrà riscattarsi.