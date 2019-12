Il Lecce che scende in campo per conquistare i primi tre punti in casa sembrava quello giusto: rientrano Lucioni, Petriccione, Mancosu e Falco con Babacar in attacco. Uno dei rari casi in cui Liverani ha potuto schierare quello che si avvicina di più alla formazione tipo pensata in estate. Sembra tutto così bello, persino il gol di Babacar (decisamente voglioso di incidere sulla partita) fermato solo dalla segnalazione del fuorigioco da parte dell’assistente dell’arbitro ma da quel momento si avvia l’inizio della fine per la partita dei giallorossi.



CONCENTRAZIONE – Dopo i primi minuti in cui il Lecce stava facendo vedere cose buone, viene fuori il Bologna. I rossoblu giocano un bel calcio, sia chiaro, ma sfruttano degli errori di concentrazione a dir poco clamorosi da parte di giocatori del calibro di Lucioni (uno che ha sempre trascinato la difesa ed anche la squadra intera) e Tachtsidis che offrono sul piatto d’argento numerose occasioni agli avversari. Ancora una volta ci ritroviamo a commentare una prestazione simile del Lecce tra le mura amiche, oltre a quella del Rigamonti di una settimana fa, dove il Lecce improvvisamente si è eclissato dalla partita concedendo di tutto agli avversari, anche in maniera goffa. Probabilmente non si tratterà di una causa ma di una serie di concause che, con la sosta e il mercato invernale, tutta la società dovrà cercare di limare.



STANCHEZZA E QUALITA’ – Tra queste (con)cause bisognerà sicuramente tener conto del fatto che Liverani ha dovuto schierare sempre delle formazioni rimaneggiate per via degli infortuni, soprattutto quando si tratta di Mancosu che già aveva saltato la preparazione precampionato ed ha avuto una ricaduta, così come tutte le assenze a centrocampo che non gli hanno permesso di ruotare adeguatamente i giocatori. E’ difficile gestire una partita quando puoi schierare solo tre centrocampisti e non hai un ricambio in panchina per dar fiato a chi gioca novanta minuti interi. Basti vedere che ogni settimana Liverani ha dovuto fare a meno o di Tabanelli o di Majer, o ancora di Petriccione o Tachtsidis squalificati. Se uno è il sostituto dell’altro come si può dar fiato a chi gioca titolare? Oltre a questo, però, iniziano a palesarsi anche i limiti tecnici di molti giocatori. Per carità, nessuno è diventato un brocco, ma Liverani si ritrova praticamente a dover schierare lo stesso centrocampo titolare che aveva in B e, per quanto possa aver sorpreso anche nella massima serie, in molte partite però sono venuti a galla i limiti che possono avere alcuni di questi. Si guardi a ieri quando tutti i centrocampisti hanno giocato male e il mister non aveva nessuno in panchina che potesse dare la scintilla necessaria per cambiare la partita. Il Lecce ha bisogno sicuramente di un colpo a centrocampo visto che Imbula è stato un flop già a partire dalla condizione fisica e, di conseguenza, non ha potuto esprimere le qualità che ci si aspettava,così come occorre un altro difensore centrale per migliorare il problema dei troppi gol subiti. I giallorossi non sono ancora nelle sabbie mobili ma bisogna assolutamente migliorare la media punti per non rischiare di essere risucchiati dalle squadre che stanno piano piano risalendo.