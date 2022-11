Gli strascichi della partita interna con la Juventus, seppur con un risultato non schiacciante, evidenziano piuttostoOltre ai numeri (un gol segnato nelle ultime tre partite), pesano anche le prestazioni troppo blande e poco propense ad attaccare tale da mettere in discussione (in modo condiviso o alternativo) le idee di Baroni e la forza della rosa.La partita contro la Juventus, risultata troppo remissiva soprattutto nel secondo tempo quando la squadra è stata totalmente dominata a livello territoriale dai bianconeri con cui si è prodotto solo il palo di Hjulmand agli sgoccioli.Tale evidenza si è vista anche a Bologna, oltre che per i tiri effettuati dal solo Oudin mettendosi in proprio, soprattutto nell’atteggiamento che non è variato neanche in una situazione di svantaggio., e la cosa preoccupava poco quando le idee di mister Baroni, basate sulla difesa e contropiede, hanno funzionato come contro la Salernitana che sembrava la partita spartiacque del campionato. Invece,Ceesay è praticamente isolato e deve sfidare difese intere lanciandosi da solo con il pallone sperando nella propria velocità, Strefezza e Banda che si mettono in proprio con dribbling eEffettivamente l’attacco ne sta risentendo delle prestazioni non proprio sufficienti dei centrocampisti su cui il mister non sembra avere proprio le idee chiare avendo visto più spesso Askildsen, parso avulso dal gioco, piuttosto che Blin che invece ha migliori qualità di palleggio o Bistrovic che ha le qualità ma è stato troppo altalenante.