Trentunesima giornata e 28 punti: per uno strano scherzo del destinoCertamente rispetto a un mese fa la situazione sembrava ben diversa (in meglio) avendo raggiunto quasi metà classifica. Infatti, Baroni alla 23esima giornata aveva ottenuto 27 punti ma l’involuzione ha portato alla medesima situazione del collega Liverani in un momento in cui arrivarono tanti rimpianti di partite beffarde.Con la stessa classifica di tre anni fa, il Lecce può riscattare quella tragica stagione e gli ultimi risultati che hanno risucchiato la squadra nella lotta più accesa con il Verona a soli due punti.. Tralasciando la già affrontata con i doriani, a San Siro i giallorossi hanno proposto lache si era persa, seppure il risultato non l’abbia accompagnata. Eppure, anche contro la squadra di Pioli c’è qualche rimpianto come il colpo di testa di Banda a porta praticamente sguarnita terminato sul palo.Il prossimo match sarà al Via del Mare per riprendere davanti al pubblico che spingerà la squadra, tralasciando il post-partita di due settimane fa,, avversaria con cui un girone fa aveva iniziato il filotto positivo con una prova convincente al Friuli.Dopo la sfida ai bianconeri friuliani sarà poi la volta della trasferta con quelli torinesi che all’andata, nonostante la vittoria risicata nel finale, fecero toccare il punto più basso dell’inizio di stagione da cui poi la squadra reagì.contro una Juventus in difficoltà ma l’attenzione sarà sicuramente sulla partita successivama che tra due settimane potrà costituire la finale per la zona retrocessione, proprio come avvenne con il Genoa nell’anno di Liverani. Dopo la trasferta con la Lazio,che è stato avvicinato dai gialloblu e potrebbe essere un altro scontro decisivo. Dunque,