Terminata la sosta per le Nazionali, il Via del Mare chiama il Lecce alla prima vittoria in casa dopo quella assoluta in questo campionato ma sul campo di Salerno.Certamente dal trittico Monza-Salernitana-Cremonese ci si aspetta almeno di uscire con sette punti contando due vittorie in casa ma la gioia è arrivata all’Arechi e con i diretti rivali neopromossi serve vincere.Il calendario dei giallorossi sino ad ora non è stato proibitivo seppur abbiano incrociato già Inter e Napoli con cui hanno conquistato un punto e comunque separati da partite più abbordabili., soprattutto perchè altrettanto neopromossi e distanti quattro punti dalla squadra di Baroni.Infatti, ad aprire il mese sarà la trasferta all’Olimpico con la Roma seguita dal match interno con la Fiorentina, quindi non proprio banale. Altrettanto pericolosa sarà la visita al Bologna, che attualmente ha gli stessi punti dei giallorossi, ed infine la sfida con la Juventus tra le mura amiche. Non proprio il massimo per poter mettere punti in tasca, quantomeno sulla carta, ma il pareggio con il Napoli e altre prestazioni positive non precludono nulla. Intanto, però, arriva la Cremonese e non bisogna sbagliare.Il Lecce riparte, dopo la sosta, da quello che rappresenta il giocatore “in più”, ossiaLa sua assenza si è sicuramente fatta sentire, anche se la squadra non ha fatto male nei match senza di lui, ma la scintilla del numero ventisette giallorosso avrebbe potuto portare qualche punto in più. Tra le novità, invece,rientrando tra i top della Serie A per palloni recuperati nonché per l’assist disegnato per Ceessay a Salerno.