Lecco ad un passo dalla C: a Parma può arrivare la retrocessione matematica

Ilsta per salutare la. A meno di un anno dalla favola che ha portato i lombardi a giocare di nuovo in cadetteria dopo mezzo secolo, ecco l'epilogo più amaro.La sentenza può arrivare sabato pomeriggio, contro unche invece da settimane ha avviato il countdown per festeggiare il ritorno in A dopo due stagioni. Destini contrapposti che si incrociano al 'Tardini' e che, orgoglio a parte, portano la squadra disull'orlo della“Andiamo là e ce la giochiamo, non mi interessa ciò che devono far loro ma solo quello che dobbiamo fare noi - ha avvisato il tecnico nella conferenza della vigilia - Dovremo fare una grande prestazione evitando i soliti errori".

"Vincere in casa all’andata è stato uno dei risultati più belli, ricordo bene la partita e le emozioni molto forti. Sembrava di essere in uno stadio da trentamila persone, qua poi rimbomba ti da ancor più emozioni. Quello, però, è il passato e rimane una bella parentesi adesso dobbiamo alla prossima partita, dovremo fare il massimo che possiamo. Il Parma di ieri e di oggi sono due storie completamente diverse"."La stagione è nata in salita, un’agonia, e ne siamo usciti, poi c’è stato quello che c’è stato e rimane il rammarico. Però la matematica non è ancora arrivata, rimane tanto amaro in bocca se non dovessimo riuscire a raggiungere l’obiettivo".

Tra cambi allenatore e passi falsi, il 2023/2024 del Lecco da fiabesco si è trasformato in un incubo: appena 6 vittorie in 34 giornate, con 8 pareggi e ben 20 sconfitte, per un totale di 32 gol segnati (penultimo attacco del campionato davanti solo allo Spezia a 31) e 62 subìti (peggior difesa).Parma può rappresentare la deadline delle speranze salvezza o quantomeno Playout dei lombardi, che. Ma non solo, perché. Insomma, il destino non è nelle sue mani.