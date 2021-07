Primo colpo in entrata per la Calcio Lecco. Tramite un comunicato, infatti, i blucelesti hanno annunciato l’ingaggio di Nicolò Buso, che sbarca in riva al lago a titolo definitivo. Attaccante classe 2000, è cresciuto calcisticamente con le maglie del Giorgione, del Cesena e della Roma. Nel 2019 si è trasferito alla Virtus Entella ma nel 2020 passa al Sestri Levante, dove ha concluso l’ultimo campionato con uno score di 16 gol e 5 assist, un bottino che lo ha fatto diventare il giocatore under più prolifico di tutta la Serie D.