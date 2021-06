Mauro Zironelli il nuovo tecnico del Lecco. Questa la nota del club:



"Calcio Lecco 1912 è felice di comunicare l’ingaggio di Mauro Zironelli come nuovo allenatore della Prima Squadra bluceleste. Mauro nasce a Thiene (VI) il 21 gennaio 1970 e dopo una lunga carriera da giocatore, con presenze anche in Serie A e in Coppa Uefa, inizia ad allenare dal 2006. Le giovanili del Vicenza e del Bassano sono le prime tappe del percorso di formazione di mister Zironelli che, nel novembre 2012, diventa allenatore dell’Abano in Eccellenza.



Successivamente passa sulla panchina della Sacilese in Serie D. Poi AltoVicentino e Mestre, con cui conquista la promozione in Serie C con due giornate di anticipo.



Gli ottimi risultati conquistati da Zironelli sul campo attirano l’attenzione della Juventus, che gli affida la panchina della neonata formazione Under 23 in Serie C. Nell’estate del 2019 viene chiamato dal Modena e a ottobre 2020 subentra sulla panchina della Sambenedettese fino allo scorso febbraio.



Benvenuto a Lecco, mister!".