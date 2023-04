Il Lech Poznan perde Bartosz Salamon per tre mesi: l'ex Milan e Spal era stato trovato positivo al clortalidone, farmaco utilizzato per trattare l'ipertensione, dopo un controllo effettuato dopo il match contro il Djurgardens nel turno precedente. Salterà entrambe le sfide contro la Fiorentina nei quarti di finale di Conference League: "Il Lech Poznań ha appena ricevuto la decisione della UEFA di sospendere Bartosz Salamon per tre mesi. Durante la sospensione, il difensore non può partecipare a partite o allenamenti. Come club, abbiamo deciso di presentare ricorso contro questa decisione".