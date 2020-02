Cristian Ledesma ha un bel ricordo di Bergamo perché proprio in terra orobica ha esordito in Serie A, diciott’anni fa, il 10 marzo 2002, con la maglia giallorossa del Lecce (126 presenze in 4 stagioni), per poi trasferirsi alla Lazio e giocare altre 259 partite. Entrambe le squadre in cui ha militato sono le prossime avversarie della Dea, secondo Ledesma candidata a un'altra Champions: “In campionato, quarta può arrivare. In Champions non è affatto chiusa. In Spagna, la “remuntada”, come la chiamano loro, è una cosa sempre possibile proprio perché ci credono. Poi il Valencia è una squadra di qualità. L’Atalanta deve andare là al cento per cento”.