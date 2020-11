La pandemia concede anche di assistere a momenti di pura emozione, come accaduto a un tifoso del Leeds prima della partita contro l’Arsenal: i padroni di casa, con capitan Liam Cooper in testa al gruppo, sono entrati sul rettangolo da gioco muniti di un iPad che era collegato con Elliot Metcalf, piccolo tifoso di 13 anni malato di cancro. Un grande sorriso per il giovane fan e sua sorella, seduta accanto a lui per tutto il tempo, che hanno potuto seguire assieme l'ingresso sul terreno di gioco e vivere le emozioni del campo, prima dello 0-0 finale.