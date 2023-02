Retroscena di mercato legato a Gnonto raccontato dal presidente del Leeds Radrizzani a DAZN: "Questo mercato è stato pazzo. All'ultimo giorno prendiamo Bamba dal Marsiglia, io faccio anche un tweet, poi però non scende dall'aereo. Chiedo a Orta cosa fosse successo e mi diceva che non voleva più partire, alla fine va a Nizza e noi anticipiamo l'arrivo di Gnonto che era previsto solo a gennaio. Grazie a Dio, sono molto orgoglioso di lui. Poi Bamba non ha passato le visite con il Nizza ed è rimasto a Marsiglia".