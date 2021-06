Nahitan Nandez a un passo dal Leeds. Il centrocampista del Cagliari, ora in Copa America con l'Uruguay, andrà in Premier, alla corte del Loco Bielsa, per 36 milioni idi euro, con i sardi che spingono per incassare tutto in un'unica soluzione. Radrizzani, patron del club inglese, invece spinge per il pagamento dilazionato in due tranche. I rapporti tra i proprietari sono ottimi.