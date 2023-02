Esonerato dall'Ajax non più di tardi di due settimane fa, Alfred Schreuder potrebbe presto tornare in sella ad una panchina. Secondo quanto riporta il Daily Telegraph, il tecnico è in tribuna a Leeds per assistere alla sfida tra i padroni di casa e il Manchester United. Schreuder sarebbe un nome forte per la panchina del Leeds, che pochi giorni fa ha esonerato il tecnico Jesse Marsch.