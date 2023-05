Il Chelsea, non contento dei soldi spesi nel mercato invernale, è pronto a fare fuoco e fiamme anche in estate. Secondo quanto riportato da Fichajes.net, il nuovo volto per l'attacco è Wilfried Gnonto. Il diciannovenne italiano, nonostante una posizione in classifica pericolante, è riuscito a mostrare tutto il suo talento. I Blues, per via del Fair Play Finanziario, sono costretti a vendere per permettersi il giocatore. Il suo valore è 30 milioni di euro, ma può scendere notevolmente se il Leeds finisce retrocesso in seconda divisione alla fine della stagione in corso.