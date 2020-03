Come svela il Corriere dello Sport, Aurelio De Laurentiis, supportato da Claudio Lotito, ha criticato l'ad dell'Inter, Beppe Marotta: “La riunione è stata incendiata da una frase del patron del Napoli che, senza citare Juventus e Inter, ha sottolineato quanto non fosse da imprenditori accorti consentire a propri dipendenti il permesso di andare a raggiungere le famiglie all’estero. Marotta, sentendosi chiamato in causa, ha preso la parola e ha fatto notare che la decisione dell’Inter è stata dettata da un decreto del Governo e dalle norme emanate dalla Regione Lombardia, ma ha dato per scontato che quando si potranno riprendere gli allenamenti i calciatori nerazzurri saranno presenti”