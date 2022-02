Il SudTirol continua ad essere capolista con l'obiettivo B sempre più vicino. Ne ha parlato l'Ad tirolese Dietmar Pfeifer: "Ogni volta che si vince sono tre punti d’oro, non li vedrei in modo diverso rispetto ad altre volte. In caso di Serie B il budget sarà più del doppio rispetto a quello attuale, ma è una cosa a cui in questo momento non pensiamo proprio, avremo in seguito tutto il tempo necessario per organizzare quel che serve. Importante è fare di giorno in giorno le cose giuste e in questo modo non ci faremo mai trovare impreparati".