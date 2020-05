. La pandemia di Coronavirus ha messo letteralmente in ginocchio il sistema sportivo italiano e, anche e soprattutto a causa della maggiorerispetto agli altri campionati professionistici. Ecco perché l'arrivo delè una vera e propriaper la Lega Pro, arrivata quasi ad un punto di non ritorno.Il punto principale dell'intervento del legislatore è certamente quello legato alla. Non solo, perché è anche stato previsto che le società sarannoe potranno beneficiare di, oltre che di. Dilatati, poi, i tempi relativi ai versamenti dei, cosa che permetterà alle società di tornare a respirare dopo mesi di agonia. Un provvedimento, insomma, che offre un salvagente pressoché fondamentale per la Lega Pro, che stava inesorabilmente sprofondando sotto i colpi del virus. Certo, i problemi non si risolveranno tutti con questa misura, ma il passo avanti fatto dalle istituzioni è stato certamente importante oltre cheche erano ad un passo dal fallimento.Di seguito il comunicato diramato dal presidente della Lega Pro,: ''Desidero ringraziare il Governo, il Ministro competente per lo sport, Vincenzo Spadafora, e il Ministro per l’Economia, Roberto Gualtieri, oltre ai loro staff, per aver ascoltato e compreso i bisogni del mondo del calcio e per. Ringrazio anche la FIGC per aver fatto sintesi tra le istanze del nostro settore e per averle rappresentate. Il decreto rilancio, sulla scia del Cura Italia, riconosce al calcio di essere un apparato industriale alla pari di altri, che genera un valore sociale, economico ed occupazionale per il Paese, e ciò ha fatto sì che al calcio fosse riconosciuto uno stato di crisi per l’emergenza legata al Coronavirus.misura che si attendeva da tempoe sarannoLe società di calcio potranno beneficiare di uncome un credito di imposta fino al 60% per i canoni di locazione, di leasing e di concessione degli immobili destinati allo svolgimento delle attività sportive. Inoltre, il decreto prevede la possibilità di richiedere una revisione dell’ammontare dei canoni di locazione degli impianti. Per far fronte alla crisi, il decreto prevede infine la costituzione di unnel quale confluirà una quota della raccolta delle scommesse sportive. L’auspicio è che i tempi per accedere a queste risorse sia il più breve possibile. Ne abbiamo bisogno per poter esercitare un ruolo sociale. Dobbiamo avere speranza e un pensiero lungimirante per riportare il nostro calcio ad essere un gioco, che suscita emozioni e unisce le persone”.