Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, parla a Rai Radio 1, nel corso della trasmissione Radio anch'io lo sport: "Noi nel corso di questi mesi abbiamo fatto regole rigorose per l’andamento sereno del campionato, e altro faremo oltre ai controlli quotidiani, con i nostri club che formano giovani calciatori e svolgono anche una funzione sociale sul territorio. Si è parlato al lungo di una defiscalizzazione che vada a implementare ciò, con la costruzione di strutture adibite a questi giovani: non chiediamo un euro da mettere in tasca, lo chiediamo per diventare sostenibili. Si parla di credito di imposta verso i club. Lavoriamo verso il semiprofessionismo, ma se non ci risponderanno andremo in un’altra direzione. E senza risposte concrete entro oggi domenica si fermeranno i campionati. E’ stata una scelta travagliata, ma non possiamo fare diversamente, la nostra pazienza è andata oltre i limiti; è un provvedimento che si stanno rimbalzando i vari governi. Vogliamo essere una lega pilota anche in questo, come lo siamo stati in tante altre cose".