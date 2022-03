, in linea con quanto già portato avanti da altre Leghe europee. E' questo uno dei temi che emergono dall'Assemblea odierna, nella quale è arrivato un nuovo rinvio per l'elezione del nuovo presidente alla prossima Assemblea, fissata per venerdì 11 marzo.La nota:Si è svolta oggi, nella sede di via Rosellini, alla presenza di tutte le 20 Società, l'Assemblea della Lega Serie A.Il Vicepresidente Luca Percassi ha inizialmente relazionato i presenti su diversi temi economici e normativi oggetto di riunioni tecniche nei giorni scorsi.Su indicazione di tutte le Società si stanno studiando iniziative per veicolare, attraverso incontri di Serie A TIM, messaggi di pace e contro il conflitto attualmente in corso in Ucraina. In particolare, già dalla partita in programma domani sera, in tutti gli incontri appariranno delle grafiche televisive contro la guerra.L'Amministratore Delegato Luigi De Siervo ha illustrato la comunicazione inviata alla Sottosegretaria Valentina Vezzali e ai Ministri Vittorio Colao, Dario Franceschini e Giancarlo Giorgetti nella quale si evidenzia l'importanza di un loro intervento in merito alle negoziazioni del Digital Service Act (DSA), che, allo stato, consentirebbe ai servizi di hosting di mantnere "on line" i contenuti pur segnalati come illegittimi, creando così un danno grave e irreparabile alla Lega per le proprie partite 'live'. Richiesta analoga è stata portata all'attenzione dei rispettivi ministri da tutte le altre leghe di calcio europee.L'elezione del Presidente di Lega, non essendosi potuta svolgere l'audizione di tutti i candidati, è stata rinviata, sempre con le medesime modalità, alla prossima Assemblea, prevista per venerdì 11 marzo.I rimanenti punti all'ordine del giorno, tra i quali l'adeguamento dello Statuto ai Principi Informatori federali e la ripartizione delle risorse, saranno oggetto di una specifica Assemblea sui temi economici che si terrà, questa volta in modalità streaming, mercoledì 9 marzo.