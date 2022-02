L'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta, commenta ad Ansa la decisione di Carlo Bonomi di ritirare la propria candidatura a presidente della Lega Serie A: "Abbiamo appreso dal Presidente Bonomi la rinuncia alla candidatura alla Presidenza della Lega Calcio. Comprendiamo perfettamente le motivazioni che hanno portato alla sua scelta di privilegiare il totale impegno nella difesa degli interessi del sistema industriale italiano in un momento così delicato. Rimaniamo convinti che il Presidente Bonomi potesse rappresentare la figura ideale per guidare la Lega Calcio nel dialogo costruttivo con il governo, coniugando visione economica di sistema e conoscenza delle necessità specifiche dell'industria del calcio. La nostra priorità ora rimane quella di convergere su un profilo che possa assicurare le medesime competenze, indispensabili per garantire il necessario sviluppo al nostro comparto".