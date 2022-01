Nuova assemblea della Lega Serie A: convocazione per giovedì 27 gennaio alle ore 10 in prima convocazione e ore 12 in seconda convocazione. I temi all'ordine del giorno:



1. Verifica poteri.

2. Comunicazioni Presidente e AD.

3. Elezione del membro indipendente del Consiglio di Lega (sesta assemblea elettiva).

4. Adeguamento dello Statuto di Lega ai Princpi informatori per gli Statuti delle Leghe, approvato dalla Figc il 25 novembre 2021.

5. Proposta nuovi premi: Coppa Italia, Supercoppa e contributi Europa League.

6. Proposte di sponsorizzazioni per le stagioni sportive 2021-2024.

7. Area Medio Oriente e Nord Africa: nuova proposta Infront.

8. Emergenza Covid: delibere in ordine alla gestione della pandemia.

9. Varie ed eventuali.