Nessun voto sui diritti tv nell’assemblea odierna della Lega Serie A, tenutasi in videoconferenza. I club del massimo campionato hanno deciso di riaggiornare la riunione, durata circa due ore, a giovedì, quando si svolgerà anche l’assemblea legata alla proposta dei fondi (CVC in particolare). Giovedì i presidenti e gli ad della Serie A si ritroveranno, in presenza, a Milano. Proseguiranno quindi nei prossimi due giorni le trattative già avviate con Sky e con Dazn.