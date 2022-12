Un'Assemblea di Lega caldissima ha preso il via presso la sede della Lega Serie A di Via Roselliniv a Milano. Un occhio di riguardo dovrà gioco-forza essere dato alla tematica dell'inchiesta che vede coinvolta la Juventus, ma all'Ordine del Giorno ci sono anche tante altre priorità come ad esempio il tema dei diritti tv e della Medi-A Company.



ORDINE DEL GIORNO

1. Verifica poteri.

2. Comunicazioni del Presidente.

3. Comunicazioni dell’AD.

4. Elezione di un Consigliere di Lega non-indipendente (terza assemblea elettiva).

5. Linee guida diritti audiovisivi.

6. Sostegno della Lega Ucraina.

7. Riforme.

8. Progetto Medi-A Company: informativa.

9. Varie ed eventuali.



ASSEMBLEA AL VIA - Tutte presenti le società anche se Rebecca Corsi dell'Empoli, principale candidata al ruolo di consigliere non si è presentata a Milano. Ci sono Marotta e Antonello per l'Inter, De Laurentiis e Lotito per Napoli e Lazio, Scaroni per il Milan e per la Juventus, dato il CdA dimissionario è presente il Chief of Staff e braccio destro di Arrivabene, Francesco Calvo.