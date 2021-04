Non solo la volontà di riaprire gli stadi in tempi brevi dopo l'ok del Governo alla presenza del pubblico agli Europei, seppur al 25% della capienza, nell'Assemblea odierna. Il comunicato:Le Società hanno approvato, a larga maggioranza (18 voti favorevoli), il progetto di creazione di unconsentendo alla Lega Serie A una razionalizzazione dei flussi distributivi dei segnali televisivi, il deciso miglioramento della qualità degli stessi (1080p 25 frame per secondo), la possibilità di produrre e distribuire i Top match in 4K, nonché il trasporto di 12 segnali a partita che consentiranno di realizzare già nel prossimo campionato la remote production di determinati incontri., progetto fortemente voluto dal Presidente Gravina e dall’Associazione Italiana Arbitri. I Club hanno infine rimandato ai prossimi giorni il tema del correttivo per la quota abbonamenti e biglietti per la corrente stagione sportiva, disputata finora senza pubblico