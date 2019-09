Il vice ministro dello sport cinese ha fatto vista alla sede della Lega Serie A. Incontro tra Du Zhaocai e il presidente di Lega Micchiché e l'amministratore delegato De Siervo. Incontro utile per conoscere il modello organizzativo della Lega Serie A e il funzionamento degli uffici: tra gli obiettivi della Lega Serie A, infatti, c'è la costruzione di quattro nuove sedi all'estero. Londra, Dubai, Doha e Sanghai. Il summit di oggi mette le basi per un futuro anche in Cina.