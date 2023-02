Dopo il grandissimo successo della prima puntata, torna con un nuovo appuntamento il format “Legends - Ci vediamo a Napoli”. Calcio amarcord raccontato dai campioni di un tempo, con la stessa passione che li accompagnava quando allacciavano gli scarpini per scendere in campo.



Ideato da Antonio Palmieri e Rossana Russo, Legends, è prodotto da Nexting e va in onda ogni giovedì alle 21 su Napflix (Canale 116 del digitale terrestre) e Canale 8. Conducono Jolanda De Rienzo e Alessandro Renica, seduti a un tavolo rotondo che vede alternarsi ogni settimana gli indimenticabili campioni che hanno scritto la storia del Napoli.



Ma Legends, oltre che un tuffo nel passato, si propone anche di essere un’affidabile vetrina del presente. A tal proposito, non mancano mai i commenti sull’ultima partita giocata dagli azzurri, con analisi e approfondimenti da parte di chi sa bene cosa significhi giocare nel Napoli e per Napoli. Da Careca a Giordano, da Renica a Carnevale, tanti i campioni che vi aspetteranno ogni giovedì sera. (Clicca qui per guardare Legends in streaming)