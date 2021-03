La voce che ha accompagnato intere generazioni attraverso quei sogni che forse soltanto il calcio poteva far vivere. Quella voce metallica che dalla radio arrivava dritta nella testa e nel cuore degli italiani è stata quella di, un po' troppo in fretta dimenticata.è durata la sua carriera, attraverso ben oltre tremila fra radiocronache e telecronache. Nato a Palermo da madre inglese – cantante – e padre italiano, ispettore di dogana, Carosio si laurea in legge ma non pare proprio intenzionato ad esercitare la professione. Altro lo affascina. Lo sport in generale, il calcio in particolare. È durante un lungo viaggio tra Inghilterra e Austria che Carosio mette a fuoco ciò che vuole fare da grande. Ad Higbury Carosio assiste ad alcuni allenamenti dell'Arsenal e nota che Chapman spessoA Vienna resta rapito dalle fluenti e dettagliate radiocronache di Willy Smieger, così nel 1932 Carosio partecipa ad unquando i dirigenti lo fermano e gli offrono un contratto di collaborazione. Vero che già nel maggio del 1928 Giuseppe Sabelli Fioretti ed Enrico Sergentini avevano fatto la radiocronaca di Italia-Ungheria, ma ancora all'epoca la radio era un lusso per pochissimi.sempre più spesso, cementando quel connubio tra evento e sua narrazione del quale Carosio è stato maestro.Come accennato, la radio ha avuto un'importanza fondamentale nello sviluppo non solo mediatico della passione italiana per il calcio, così come il calcio ha fatto da traino all'affermazione delle radiocronache e delle produzioni radiofoniche dell'EIAR se è vero che proprio in occasione dell'EIAR utilizza quell'evento per pubblicizzare su La Stampa l'abbonamento ai suoi servizi. La partita in questione è quella dei “Leoni di Higbury”,. Bene Antonio Papa e Guido Panico mettono in risalto un aspetto di quell'evento: “(...) il match fu assai inferiore alla memoria che se ne è conservata. A trasformarla in apoteosi fu Nicolò Carosio”. Carosio entra nelle case degli italiani non solo “cantando” le gesta della Nazionale ma anche ogni domenica nella radiocronaca del secondo tempo di una partita del campionato di serie A. Come spesso si è avuto modo di dire,, dopo – ovviamente – quella del duce. Carosio con la sua voce, con la sua fantasia e la sua impetuosa cadenza dipinge l'incontro di calcio come un evento mai banale. È un modo di fare radiocronaca tutto suo, molto personale, dove cronaca e commento arrivano a fondersi a tal punto da diventare un tutt'uno. Nel suo martellante incedere inventa modi di dire che diventeranno celebri e dalle sua labbra un innocente tiro in porta diventa magicamente un “quasi rete” capace di far vibrare l'ascoltatore., ma nessuno gliene farà una colpa. Nella sua lunga carriera racconta agli italiani i due trionfi mondiali, la conquista dell'oro olimpico e tutti i mondiali sino al 1970.Già con l'Europeo del 1968 Carosio aveva “diviso” il microfono con l'astro nascente Nando Martellini, ma il suo brusco addio alla Nazionale avviene due anni dopo, al mondiale messicano. L'episodio è arcinoto. Durante l'incontro tra la nostra Nazionale e IsraeleSuccessivamente, come a volte accade, tutto viene ingigantito e si perdono i contorni di ciò che è reale da ciò che è menzogna e per anni, decenni, si è erroneamente creduto che Carosio avesse insultato il guardalinee usando l'espressione “quel negraccio”. Solo recentemente, grazie al lavoro di Massimo De Luca e Pino Frisoli si è potuta riaffermare la verità storica di quanto accaduto., dopo l'ultima telecronaca dell'incontro tra le rappresentative di Lega del Belgio e dell'Italia., nel quale interpreta se stesso e per alcuni anni“Vi parla Nicolò Carosio” e “I grandi amici di Topolino” dove intervista e racconta personaggi del mondo dello sport, dell'arte e dello spettacolo. Con la sua voce Carosio non ha solo raccontato il calcio, ma anche importanti momenti nella storia italiana, come in occasione della cerimonia per la liberazione di Milano. Eppure il calcio, proprio. Carosio muore agli inizi di autunno del 1984 alla clinica “Città di Milano” dove era ricoverato da tempo.(Alessandro Bassi è anche su http://storiedifootballperduto.blogspot.it/