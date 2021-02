che esce avvelenata e con le ossa rotte dal Mondiale tedesco si intreccia con la strage dell'Italicus. Le immagini della rivoluzione olandese di Cruijff e Michels e della splendida Polonia di Lato e Deyna accompagnano gli italiani “accoccolati ad ascoltare il mare” dopo che per settimane hanno circolato a targhe alterne. A settembre, con l'inizio della nuova stagione,campione d'Italia. La Serie A 1974/75 vive soprattutto sul duello tra la Juventus e il Napoli e al San Paolo lo scontro diretto promette emozioni.Ferlaino è un giovane ingegnere ed imprenditore edile che dalla seconda metà degli anni'60 è entrato progressivamente nella società Napoli sino a diventarne azionista di maggioranza e presidente. Vinicio crede fermamente nel gioco a zona e a tutto campo, pensando al suo Napoli come una piccola grande Olanda. Il Napoli nella prima parte della stagione incanta per il gioco, ma è frenato da qualche pareggio di troppo. Comunque, con la concreta possibilità di agganciare i bianconeri in testa.La Juventus acquista per 900 milioni l'ala Damiani e per 800 il giovane libero dell'Atalanta Scirea e affida la panchina al cavallo di ritorno Carlo Parola, quel Carlo Parola che da calciatore si è assicurato il ricordo perenne grazie alla rovesciata diventata l'icona delle figurine Panini. Ispirato anch'egli dalla “rivoluzione olandese”, ma anche dalla velocità di manovra messa in mostra dalla Polonia ai mondiali tedeschi, Parola punta tutto sul gioco sulle fasce e ben presto la sua Juventus, dopo un avvio incerto, prende a macinare punti. Gentile spostato sulla fascia è un'intuizione vincente,segnando la rete con la quale i bianconeri sconfiggono nello scontro diretto il Napoli, toglierà le residue speranze alla sua ex squadra di vincere lo scudetto.. Come detto, la Juventus dopo la sconfitta nella prima giornata inizia a macinare punti e conquista la testa della classifica. Il Napoli perde qualche punto di troppo a causa dei molti pareggi ma è lì a soli due punti dai bianconeri quando la Juventus scende al San Paolo. La partita non è affatto banale, anzi, può stare tra le più importanti e iconiche sfide della storia della serie A. Tanto che alcuni anni fa il giornalista Maurizio Ternavasio le ha dedicato un libroquesta partita ha tutto per farsi ricordare per sempre., le azioni da rete si susseguono ininterrotte, nei 14 minuti centrali del tempo gli attaccanti della Juventus riescono ad eludere sistematicamente la trappola del fuorigioco e segnano 3 reti, chiudendo di fatto i giochi., se non per le statistiche.In un primo momento l'obiettivo dei lanci è Furino mentre sta uscendo dal campo dopo la sostituzione, quindi il bersaglio dei teppisti si sposta sul guardalinee, il quale “viene colpito fra il collo e la base della nuca da un bottiglione di vetro”. Agnolin lo fa scambiare di posto con l'altro guardalinee, quindi comanda la ripresa del gioco, ma il lancio di oggetti in campo – bottiglie, agrumi, bastoni – ricomincia, tanto che dopo una manciata di secondiNon è la prima volta che fatti del genere capitano al San Paolo – e anche in altri campi – sin da subito è ben presente nella dirigenza campana il forte rischio di una pesante squalifica, tanto che subito dopo la partitamette le mani avanti: “Non capisco tutte quelle bottiglie infrante. Dentro lo stadio non si vendono bevande in involucri di vetro. Quindi la gente se le porta da fuori con intenzioni poco pulite. (…) questi incidenti assomigliano troppo ad analoghi, da quando abbiamo iniziato la campagna contro i bagarini”.Questa è una comunicazione che l'arbitro deve dare a richiesta di un funzionario del Totocalcio in base ad una circolare del 1969. In settimana arriva poi la stangata al Napoli dal Giudice sportivo: il campo del San Paolo viene squalificato per tre giornate, poi ridotte a due.e in primavera avrà la possibilità di conquistare lo scudetto ma, come già detto, perderà di nuovo contro la Juventus,(Alessandro Bassi è anche su http://storiedifootballperduto.blogspot.it/