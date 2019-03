La difesa è sempre legittima. E' l'assunto cardine del testo di legge approvato ieri in vita definitiva dal Senato con 201 sì, 38 no e 6 astensioni. Il senso della nuova legge è che la reazione all'aggressione o alle minacce subite in casa o sul posto di lavoro è da considerarsi sempre "proporzionata" e dunque giustificata. Di conseguenza non è punito chi reagisce all'aggressore "in stato di grave turbamento". Ecco cosa prevede la nuova legge voluta dalla Lega di Matteo Salvini e passata con l'appoggio del Movimento 5 Stelle, Forza Italia e Fratelli d'Italia.



L’articolo 1 della legge è quello più controverso, come spiega quotidiano.net: la reazione di chi difende se stesso, altri o i propri beni usando un’arma detenuta legittimamente, non viene più messa in discussione, riconoscendo la reazione «giustificata» e non eccessiva.



Pensando a casi di cronaca che possono avere a che fare, in senso lato, con l'argomento, e che hanno avuto come protagonisti esponenti del mondo del calcio, citiamo il dramma di Luciano Re Cecconi e di Daniel Correa, evirato e ucciso perché, ha confessato il suo assassino, Adison Brittes, "stava tentando di violentare mia moglie".