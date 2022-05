Il Leicester sbarca a Roma. La formazione inglese, che domani sarà impegnata all'Olimpico contro la Roma nella semifinale di ritorno di Conference League, è arrivata nella Capitale.. Rodgers e i suoi sono partiti nel pomeriggio con un volo charter dall'aeroporto di Nottingham-East Midlands. Partenza intorno alle 17 ora italiana, arrivo alle 19,30 a Fiumicino. Vardy e compagni, distesi e sorridenti, insieme allo staff ed al seguito, sono saliti poi a bordo di due pullman, un minibus e dei van che, scortati dalla polizia, hanno lasciato lo scalo romano. Il Leicester ha scelto d'accordo con l'UEFA di svolgere in Inghilterra sia l'allenamento di rifinitura che la conferenza stampa prepartita, diversamente da quanto avviene di solito nelle coppe europee per le squadre impegnate in trasferta.