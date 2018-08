Intervenuto in conferenza stampa, il manager del Leicester Claude Puel parla del possibile trasferimento di Harry Maguire al Manchester United: "Posso confermare che andrà a Manchester, ma solo per due ore quando ci giocheremo venerdì. Sono contento di tenere Harry e i nostri migliori giocatori. Abbiamo perso Mahrez,m a era importante tenere gli altri. Benkovic? E' un ottimo innesto, un giocatore giovane per questa stagione ma anche buono per il futuro. Ha tutte le qualità per giocare in Premier e sono felice che sia arrivato".