Brendan Rodgers, tecnico del Leicester, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa. Ecco quanto detto da lui alla vigilia del match di Europa League contro il Napoli:- "Abbiamo problemi con alcuni giocatori, non solo con lui. Tielemans ha viaggiato con noi, si è allenato ed è disponibile".- "Ci sono 7 giocatori indisponibili, vedrete quando sarà il tempo giusto. È una cosa che è successa negli ultimi due giorni, ci sono anche più casi, ma viaggiando all'estero dobbiamo rispettare le regole e domani vedrete chi non è venuto con noi".- "Al momento sono concentrato solo sulla partita di domani. Non abbiamo una squadra al completo, però pensiamo di gara in gara".- "Siamo fiduciosi, è una buona cosa che il destino sia nelle nostre mani. Potremo vincere e terminare il girone in testa. L'importante sarà restare positivi e mettere in campo una buona prestazione. Sappiamo che di fronte avremo un avversario forte che sta facendo bene anche in campionato e non vediamo l'ora di fare la nostra partita. Le ultime prestazioni nostre non sono state brillanti ma ci sono cose buone".- "Non è un solo reparto interessato, ci sono alcuni giocatori con condizioni non ottimali. Sono sicuro che potremo fare una buona partita. ​Abbiamo provato alcune cose anche prima di partire. Per quanto riguarda alcuni giocatori abbiamo dovuto prendere delle misure precauzionali, c'era qualcuno che non si sentiva bene. Avremmo potuto aspettare ma per stare al sicuro e rispettare le leggi del Paese che ci ospita abbiamo preferito evitare rischi".- "Il girone è difficile, tra le quattro squadre c'è il Napoli che ha esperienza e una storia rinomata, al momento anche un grande allenatore. Ci siamo incrociati quando allenava lo Zenit e sta facendo un buon lavoro qui. Sarà una sfida difficile ma se giocheremo ai nostri livelli avremo buone possibilità di vittoria".