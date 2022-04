I precedenti non sono beneauguranti, La Gazzetta dello Sport. Il 17 settembre scorso infatti, prima e dopo la sfida di Europa League fra Leicester e Napoli, si sono registrati scontri violenti fra le due tifoserie, che portarono a 12 arresti e al sequestro di oggetti pericolosi. Adesso, con 1.600 tifosi romanisti in arrivo, è ovvio che l’allerta sia alta, anche se non si può ancora parlare di allarme rosso. Se alcuni giallorossi arriveranno già oggi in Inghilterra, il grosso degli ultrà sbarcherà giovedì con tre charter, che ripartiranno subito dopo la partita. A differenza di altre gare europee, i biglietti stavolta saranno nominali e si potranno ritirare solo in un «meeting point» che sarà allestito giovedì. La Digos, come sempre, veglierà per far sì che tutto proceda senza problema.