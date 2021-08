Come riportato sul proprio sito, il Leicester ha ufficializzato il rinnovo di Harvey Barnes. Il 23enne si lega alle foxes fino al 2025, allontanando anche a parole le voci di mercato: "Sono qui da così tanti anni, mi sento come a casa. Per me è stato un gioco da ragazzi. Ovviamente, volevo prolungare il mio soggiorno qui. È stato qualcosa che sta succedendo in sottofondo e firmare ora è fantastico. È anche all'inizio di una nuova stagione, di cui so che tutti sono entusiasti" sono le parole dell'esterno.