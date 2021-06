Dopo il mancato riscatto di Under, il Leicester è alla ricerca di un esterno, dato che in rosa sono rimasti solo Barnes e Albrighton. Secondo il Leicestershire Live le foxes sarebbero interessate a Domenico Berardi. L'italiano sembrerebbe aver raggiunto la maturità sia dal punto di vista mentale che tecnico, per questo sarebbe stato individuato come il rinforzo giusto per l'attacco. Il buon europeo fin qui disputato però ha attirato l'attenzione di molti club, con il Sassuolo che chiede almeno 40 milioni di euro per lasciar partire il 26enne.