Arnaud Pouille, direttore generale del Lens, ha parlato del possibile addio di Franck Haise e delle voci sulla cessione di diverse pedine fondamentali nella qualificazione alla Champions League 2023/24 del club francese: "Haise non vuole deludere le persone intorno a lui. Parliamo ogni giorno con lui e ci rivedremo entro lunedì prossimo. Sinceramente non c'è motivo per cui non si debba continuare, siamo in sintonia".



Mercato: "Rimarremo questi in gran parte. Stiamo portando avanti un progetto di sviluppo e miglioramento dei giocatori. L'anno scorso abbiamo perso tre elementi dell'undici tipo e sono stati ben sostituiti. Se ci saranno partenze, dovremo sostituirli in modo da essere in linea con le nostre ambizioni. Non ci saranno emorragie. Discuteremo con i rappresentanti dei giocatori dopo il 3 giugno, una volta definita la nostra tabella di marcia".