raccolgono più di quanto seminato. Primo tempo a ritmo decisamente basso per gli uomini di Inzaghi, che nella seconda frazione di gara, anche grazie ai cambi, alzano il baricentro e creano diverse occasioni da rete. Analizziamo migliori e peggiori del match.I PEGGIORI- Coppia sterile, con loro due davanti la sensazione è che la partita potrebbe durare un giorno senza offrire gol. Lanciato a rete da Calhanoglu, il bosniaco perde il passo e calcia debolmente con il destro. L'argentino riesce a procurarsi un paio di falli. C'è piattume oltre la LuLa.- Il croato è ancora in ritardo di condizione, perde molti palloni e a tratti risulta addirittura confusionario. Per un con il suo fosforo, è segno che le gambe non hanno ancora iniziato a girare. Nicolò invece soffre molto Fofana. La cosa più bella della sua partita è una verticalizzazione per Lautaro, sprecata dall'argentino. Per il resto è poca roba.- Bisogna pregare e avere fede. Tanta fede. Gosens tiene tutti col fiato sospeso, ad Appiano Gentile rassicurano sulle sue condizioni fisiche e spiegano che presto vedremo il vecchio esterno che all'Atalanta ha stupito tutti. Ma la cartella clinica degli ultimi mesi e i continui stop tengono in allarme e dietro di lui c'è terra arida. Arsa.I MIGLIORI- Al 18' si mette in mostra con una bella e coraggiosa uscita bassa sui piedi dell'attaccante lanciato a rete. Si mostra sempre sicuro, anche nelle giocate con i piedi e nel secondo tempo propone il bis in uscita.- Con loro due davanti la difesa francese inizia a sbandare. Il belga accelera e lascia sul posto il diretto avversario, trova il compagno al centro dell'area, ma l'argentino spara alto di sinistro. Romelu inizia a essere più brillante rispetto alle ultime uscite. Lautaro si conferma su ottimi livelli di forma, ma questa volta la mira non è precisa: spreca sia l'assist di Lukaku, sia quello di Barella, che letteralmente lo lancia a rete.