Lois Openda, attaccante del Lens accostato a numerose squadre tra cui anche il Milan e il Lipsia, ha parlato a L'Equipe del suo futuro: "Al Lens ho vissuto una buona stagione. È inevitabile che i tifosi non vogliano vedermi partire, capisco il loro attaccamento e sarò sempre legato a questa società. Però non ho mai mancato di rispetto a nessuno". Dichiarazioni che fungono da anticamera per un addio? Le prossime settimane ci diranno.