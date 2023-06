Dalla Germania sono sicuri:per strappargli l’attaccante che ancheA scriverlo è la Bild. La squadra controllata dalla Red Bull ha individuato nel belga il sostituto di Christopher, promesso sposo del. Autore di 21 gol in campionato con i Sang et Or, portati al secondo posto finale, a solo una lunghezza dal, l’attaccante pare arrivato al momento di svolta della propria carriera. Openda ha 23 anni, segna ed- Il Milan, ormai è risaputo, cerca almeno una punta sul mercato ed è, insieme al Borussia Dortmund, tra le squadre più interessate all’exLoïs è un vero e proprioche lo segue ormai da 3 anni con grande costanza. È un bomber atipico che valorizza la mole di gioco del Lens, dov’èdi euro. Il giocatore non ha nascosto di essere stato felice dell’interesse del Diavolo e ha già dato un gradimento totale alla destinazione ma, troppo alto per quanto il Milan ha in mente di stanziare per l’attaccante. Di questo impasse potrebbe approfittare appunto il, una squadra che spesso si è trovata a incrociare le spade con i rossoneri per accaparrarsi giocatori che interessavano a entrambi i club. A spuntarla potrebbero essere stavolta i tedeschi ma il Milan resta alla finestra.Openda, ma non solo. I rossoneri infatti hanno nel mirino anche, centravanti delin uscita dai rossoblù. Le cifre dell’affare in questo caso sono più contenute e, oltre al gradimento del giocatore, il Milan punta anche sul fatto che l’ex Inter conosce a menadito il campionato eLe due piste però non si escluderebbero e, complici le probabili partenze di alcuni epurati di Pioli,. Il budget della proprietà è intorno aidi euro, cui proprio le cessioni dipotrebbero dare manforte. Ma il Milan ha bisogno anche di almeno un centrocampista e di un'ala destra. Prima le cessioni, poi gli acquisti. E se Openda dovesse sfumare, il Milan ha in manoSenza anche, il prossimo reparto offensivo rossonero potrebbe avere diversi volti nuovi.