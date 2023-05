Leo Messi al Psg è uno come tanti: volta a Riad senza permesso e la società lo sospende per due settimane. Senza allenamenti e senza (parte) dello stipendio; probabilmente gli sarà tolto il 2%, che i giocatori ricevono per 'buona condotta'. -1 mese alla fine del contratto, rottura totale e situazione che ormai sembra irrecuperabile.- Tanto che Leo per rinnovare avrebbe chiesto un aumento dell'ingaggio rispetto ai 41 milioni attuali, mentre invece è disposto a rinunciare a una grande parte dello stipendio per tornare al Barcellona che potrebbe offrirgli la metà di quanto guadagna a Parigi. Da quando è andato via la testa è rimasta lì, in Spagna. Il primo amore non si scorda mai e a volte torna per davvero.: bisogna innanzitutto ridurre la somma totale degli ingaggi della rosa che si avvicina ai 200 milioni di euro, poi dovranno sanare - parte o tutti - i debiti accumulati in questi anni considerando anche che la società dovrà rinunciare a delle entrate per chiusura del Camp Nou causa lavori.- Il presidente del Barcellona Laporta però non vuole farsi sfuggire l'opportunità di riportare Messi a casa, così ha presentato al presidente de La Ligae capire se il ritorno di Leo in Spagna sia davvero possibile nonostante le tante difficoltà economiche del Barcellona.- L'addio al Psg sembra sempre più probabile, ma oltre all'ipotesi Barça sullo sfondo bisogna tenere altre due piste: una è quella che può portarlo in MLS, doveper convincerlo a volare in America mettendo sul piatto un contratto da 30 milioni di euro, dall'altra parte c'è. L'offerta dell'Al Hilal è un ingaggio da 200 milioni di euro (Duecento!). E' la cifra più alta arrivata sul tavolo di Messi. Leo è di fronte a un bivio tra il ritorno a casa e un cambio radicale di vita, intanto avrà un paio di settimane per riflettere.