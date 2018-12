Voleva essere probabilmente un intervento per tutelare squadra e soprattutto allenatore dalle inevitabili critiche per un'eliminazione dalle coppe che fa male per le modalità con cui è maturata e non può non nuocere all'immagine di un club in cerca di rilancio.. Gli attacchi all'arbitro Bastien per la gestione degli episodi, su tutti il rigore decisivo provocato da Abate, ma soprattutto il richiamo all'eccessivo rumore percepito sugli spalti hanno finito per attirare l'ironia di chi, da spettatore non interessato, ha guardato alla disfatta rossonera.e a una gestione della partita e in particolare del secondo tempo difficile da accettare., che ancora una volta non si è sottratto alle proprie responsabilità (ammettendo per esempio l'errore del cambio Cutrone-Laxalt) e che ha manifestato pubblicamente la propria rabbia,. Laddove Leonardo avesse anche fatto tremare i muri dello spogliatoio del Milan lontano da occhi e orecchie indiscrete o volesse farlo nei prossimi giorni, mandare davanti alle televisioni un messaggio quasi assolutorio nei confronti dei giocatori rappresenta un errore molto grave.Una strategia che Gattuso ha continuato a rifuggire, non appellandosi alla malasorte nemmeno quando ha perso contemporaneamente 5 titolari come Caldara, Musacchio, Romagnoli, Bonaventura e Biglia. Non facendo mai riferimenti a un mercato estivo che ad oggi ha portato poco e a quello invernale, nel quale sarà necessario non sbagliare nulla e scegliere quei 2-3 giocatori in grado di rappresentare da subito un valore aggiunto. Compito di. Anche quelli di comunicazione.