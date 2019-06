Un desiderio forte che può sfociare in una vera e propria trattativa. Quello di Leonardo che vuole portare Donnarumma al Psg, convinto di ri-presentarsi davanti ai suoi ex tifosi con il miglior biglietto da visita possibile. Ecco perchè con Raiola i contatti proseguono fitti da giorni ed è nata un'idea: offrire Areola e conguaglio da 20 milioni di euro al Milan per covincerlo a cedere Donnarumma.



AREOLA PIACE MA COSTA - Raiola non vuole mettere in competizione due suoi assistiti nella stessa squadra. Ha proposto Areola al Milan nell'incontro di due giorni fa a Casa Milan, riscontrando un gradimento. Perchè il classe 1993 piace sia a Maldini che a Boban ma non convincono i parametri economici. Troppi i 3,5 milioni netti d'ingaggio che percepisce Alphonse al Psg, considerando che c'è ancora Reina in rosa che costa la medesima cifra. Una ipotesi di lavoro difficile allo stato attuale.



MILAN VUOLE VENDERE MA CIFRA PIU' ALTA - Rispetto a due estati fa, la situazione si è totalmente capovolta: Donnarumma vorrebbe rimanere in rossonero, il club si trova quasi costretto a valutarne la cessione entro il 30 giugno. Maldini vorrebbe ricavare più di 50 milioni dal suo addio, con il Psg c'è ancora distanza tra valutazione e offerta. Ma siamo solo all'inizio di una trattativa che vede Raiola e Leonardo determinati a portare Gigio sotto la Torre Eiffel